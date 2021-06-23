Интересная новость, правительство Испании одобрило помилование реальных сепаратистов — девяти политиков и активистов, приговорённых к тюремному заключению за причастность к проведению референдума о независимости Каталонии. Премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что речь идёт о стремлении восстановить гармонию: «Правительство Испании приняло такое решение, поскольку оно является лучшим для Каталонии, лучшим для Испании и наиболее соответствует духу гармонии и мирного сосуществования испанской Конституции. От тех, кого касается помилование, не требуют отказаться от своих идей. Мы этого не ожидаем. Те, кто оказался в тюрьме, были наказаны не за идеи, а за действия, противоречащие демократическим законам».

Помилование не отменяет ни присуждённых штрафов, ни лишения права занимать государственные должности и не снимает судимости, передает Euronews. Оно будет отозвано в случае совершения новых преступлений в ближайшие несколько лет. Теперь все документы будут направлены в Верховный суд, который должен дать согласие на немедленное освобождение девяти человек.

Как пишет El País, среди помилованных:

бывший вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас;

экс-советники каталонского правительства Рауль Ромева, Йоахим Форн, Жорди Туруль и Долорс Басса;

экс-председатель парламента Каталонии Карме Форкадель;

бывшие члены каталонского парламента Хорхе Санчес и Жорди Куишарт.

Всех политиков в 2019 году приговорили к срокам от девяти до 13 лет за подстрекательство к мятежу. По каждому из помилованных будет издан отдельный королевский указ. Помилование также должен будет утвердить Верховный суд Испании.

Сами политики потребовали для себя амнистии, пишет La Vanguardia, их поддержали члены движения за независимость Каталонии. Премьер Санчес отверг такую возможность, так как посчитал ее неконституционной. В Испании помилование от амнистии отличается тем, что первое предусматривает полное или частичное освобождение от наказания, но не отменяет самого приговора.

Решение правительства вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Правые партии уже заявили, что оспорят решение властей в Верховном суде. Но сначала им потребуется доказать, что они являются в этом процессе потерпевшей стороной.

Глава оппозиционной Народной партии Пабло Касадо тоже не поддержал решение правительства. Он заявил радиостанции Onda Cero, что решение о помиловании планируется обжаловать. Касадо объяснил это тем, что, по его мнению, помилование девятерых политиков не поспособствует урегулированию регионального кризиса. «Cудебная власть должна преобладать над остальной властью», — заявил он.

Если судить по публикациям последнего года, сепаратистские настроения в Каталонии отнюдь не спадают. Не выглядит ли решение премьер-министра довольно странным на таком фоне? Ведь это может быть воспринято чуть ли не как одобрение сепаратистских тенденций в королевстве, и, судя по всему, ряд партий так это и воспринимают. Как же оценивать такой шаг правительства Испании? Это может стать опасным прецедентом для целостности других стран Европы?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Оцениваю решение испанского правительства помиловать осужденных каталонских сепаратистов как жест доброй воли. Понятно, что многим не нравится этот шаг. Со стороны сепаратистов звучат жалобы на то, что в данном случае помилование — это не амнистия. Нет, не амнистия, но быть на свободе все-таки лучше, чем сидеть в тюрьме. Не думаю, что помилование каталонских сепаратистов представляет опасность для целостности других стран Европы.

Важно иметь в виду, что несмотря на то, что на каталонском референдуме 2017 года было подано больше 90% голосов за независимость, явка была лишь 43%. Референдум, который привлекает значительно меньше половины избирателей, вряд ли можно назвать волеизъявлением каталонского народа. Например, референдум в Норвегии перед расторжением шведско-норвежской унии не был идеальным (между прочим, женщины еще не имели права голоса), но явка была 85%. За расторжение унии было подано 368 208 голосов, против — лишь 184 голоса.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— По моему мнению, в борьбе против сепаратизма, применимы два подхода — «кнут» и «пряник». И мудрость правителей в том, чтобы знать, когда нужен «кнут», а когда лучше использовать «пряник». И эти два подхода в зависимости от ситуации должны всегда чередоваться.

К примеру, Азербайджан применил «кнут». Достиг результата. Но сейчас ему нужна другая политика – политика умиротворения, т.е. «пряник». И у Азербайджана должно все получиться, так как внутри страны есть единство элит по этой проблеме.

В Молдове «кнутом» не получилось и не получается сегодня «пряником». И причина в том, что в стране нет единого подхода к решению этой проблемы.

Что касается Испании, то там экспериментируют. Был «кнут» — сепаратистов посадили. Сейчас «пряник» — хотят выпустить. Тут сложно со стороны давать оценку. Но сам подход правильный. Нужно пробовать разные варианты.

Рауф Оруджев