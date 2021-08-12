Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с попытками Вашингтона оказать содействие Тайваню в получении статуса наблюдателя при Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ), которая является высшим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимающим решения. Об этом заявил в четверг МИД КНР.

«Китай выражает Сенату Конгресса США резкое недовольство и решительный протест, мы уже сделали американской стороне серьезное представление по данному поводу», — говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что вопрос Тайваня имеет «особо деликатный характер» и Пекин настаивает на соблюдении Соединенными Штатами двусторонних договоренностей, касающихся принципа «одного Китая». «Не нужно посылать ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам», — подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предполагает, что Госдепартамент должен содействовать получению Тайванем статуса наблюдателя при ВАЗ. Вашингтон активно выступает за приглашение Тайбэя на ее сессию. В мае с соответствующим призывом выступил госсекретарь Энтони Блинкен.