Книги продемократических авторов стали изымать из библиотек Гонконга

Книги известного гонконгского активиста, посвященные демократии, начали исчезать из городских библиотек через несколько дней после введения Пекином драконовского закона о национальной безопасности, свидетельствуют данные онлайн-каталогов, сообщает Голос Америки.

В числе авторов, чьи книги больше не доступны, оказался один из самых известных молодых городских активистов Джошуа Вонг и известный продемократический законодатель Таня Чан.

Новый закон КНР о национальной безопасности был введет во вторник и внес радикальные перемены в систему управления полуавтономного города с тех пор, как он был возвращен Китаю Великобританией в 1997 году.

Авторитарные лидеры Китая заявили, что новые полномочия позволят восстановить стабильность после года продемократических протестов, заверяя, что они не будут подавлять свободы и будут направлены только против «очень небольшого меньшинства».

Однако закон уже вызвал опасения в городе, жители которого привыкли открыто выражать свое мнение. Полиция начала аресты людей с лозунгами, призывающими к независимости или большей автономии.

Вонг заявил, что, по его мнению, изъятие книг вызвано законом о безопасности.