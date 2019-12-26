Книга азербайджанского писателя оказалась девятой в рейтинге Forbes

Российская версия журнала Forbes включила книгу азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Дом, в котором горит свет» в рейтинг 12 самых продаваемых романов 2019, сообщает Trend Life.

На первой строчке рейтинга роман «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса, вторую позицию занимает «Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади» Дины Рубиной, на третьей строчке роман норвежского писателя Ю Несбе «Нож».

Роман Эльчина Сафарли «Дом, в котором горит свет» занял девятую позицию в рейтинге. На сайте отмечено, что дата выхода романа — 4 июня 2019 года, было продано — 41 300 экземпляров, а также 1109 электронных книг в «ЛитРес».

| 2019-12-26T16:46:39+00:00 26 декабря 2019, 20:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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