Кнессет (парламент Израиля) в понедельник 59 голосами против 50 отклонил два выдвинутых оппозиционными партиями вотума недоверия новому правительству во главе с Нафтали Беннетом. Об этом сообщило государственное радио Kan.

Как отмечает газета The Times of Israel, бывшему премьеру Биньямину Нетаньяху пока не удалось выполнить свое обещание свалить новое правительство «быстрее любых ожиданий». Один из вотумов был выдвинут депутатом от возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд» Мики Зохаром. В нем, по данным издания, утверждалось, что кабмин, приведенный к присяге 13 июня, «не имеет полномочий, основанных на общественном доверии».

Восемь партий, входящих в коалицию Лапида — Беннета, контролируют 61 из 120 мест в парламенте. (ТАСС)