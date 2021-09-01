Согласно источнику газеты, министерство общественного здравоохранения народной республики передало отказ, пояснив его нехваткой вакцин на международном уровне и ростом числа заражений в других местах. По мнению ведомства, прививки лучше отправить в «сильно пострадавшие от пандемии государства». По официальным данным, в КНДР на данный момент не выявлено ни одного случая заражения, с начала пандемии Пхеньян полностью закрыл внешние границы для предотвращения проникновения инфекции в страну.

Поставку вакцин предлагал международный механизм COVAX, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса на планете. Как добавляет газета, ее финансируют по большей части развитые западные страны.

В июле южнокорейский Институт стратегии безопасности, связанный с разведкой Сеула, сообщил, что Пхеньян отказался от ввоза вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из-за ее побочных эффектов. Институт тогда сообщал, что народная республика думает о выборе другой прививки.