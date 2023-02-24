Директор департамента Министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чжон Гын, курирующий отношения с США, заявил, что игнорирование Вашингтонов протестов КНДР и продолжение провокационных действий в ее отношении может быть расценено как объявление войны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат подчеркнул, для предотвращению роста напряженности на Корейском полуострове будет способствовать отказ США от развертывания стратегических средств и военных учений с Южной Кореей, направленных против КНДР.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщало, что КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря.