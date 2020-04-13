Клопп: «Сообщения о коронавирусе у Далглиша стало настоящим шоком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно бывшего игрока и тренера «красных» Кенни Далглиша, у которого диагностировали коронавирус.

«Эта новость стала настоящим шоком, когда я впервые услышал об этом. Ребятам было отправлено сообщение в нашей группе WhatsApp, и все были поражены.

Огромная разница в том, что вы чувствуете в зависимости от того, знаете ли вы зараженного лично или нет. Все были поражены, что у кого-то из нас выявили коронавирус, это действительно было сумасшествие. Мы все знаем, что эта ужасная болезнь вызывает душевную боль во всем мире, но это был первый раз, когда наши близкие так пострадали.

Я немедленно отправил сообщение одной из его дочерей, мы пообщались. Она была напряжена, но сказала, что все хорошо. Через два дня мы узнали, что Кенни был выписан из больницы. Это хорошие новости, очень хорошие, и я надеюсь, что он все еще прекрасно себя чувствует. Мы все знаем Кенни и любим его. Мыслями мы были с ним все это время», – сообщил Клопп. (sports.ru)