Китайские СМИ заявили, что оружие РФ «ставит США в безвыходное положение»

Российские комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» с ракетами дальностью более 10 тыс. км «ставят США в безвыходное положение», пишет китайский портал Sina.

Как отмечается в материале, американское ПВО неспособно перехватить снаряд «Авангарда» из-за скрытности российской ракеты и скорости.

«Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — отмечается в статье.

Также в публикации подчеркивается полное превосходство РФ в области гиперзвукового оружия. Россия разработала целый ряд сверхзвуковых ракет, а США пока не удалось создать ни одной.

В ноябре 2019-го российские военные показали специалистам США «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Первый полк с комплексом «Авангард» начал боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области в конце прошлого года. В министерстве обороны РФ заявили, что к 2024 году ракетные войска стратегического назначения полностью оснастят новыми ракетными комплексами.

Добавим, эксперт американского журнала National Interest Дуг Бэндоу выразил мнение, что укрепление отношений между Россией и КНР представляет угрозу для Соединенных Штатов (aif.ru)