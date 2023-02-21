Китайские марки грузовиков заняли более половины (52%) российского рынка в январе 2023 года на фоне ухода европейских производителей и потеснили КамАЗ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Автостата».

Ситуация на рынке грузовых автомобилей в точности повторяет то, что происходит в сегменте легковых машин – «европейские бренды, которые остановили поставки в Россию, замещаются китайскими автомобилями», говорит директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.

В то же время доля КамАЗа на рынке грузовиков в январе 2023 года упала до 26% против 37% годом ранее, а продажи сократились на 24,2%, до 1,8 тыс. машин, следует из данных «Автостата». «По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КамАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей», – говорит Желобов.

Среди моделей на российском рынке лидирует китайская Sitrak C7H (семейство как тягачей, так и самосвалов), которая в прошлом году не была представлена в России, но в январе 2023 года заняла уже 15% рынка. Марка позиционирует себя как техника на основе технологий ушедшего из России европейского MAN. Всего в январе было продано 372 Sitrak, что вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43118 (168 машин). Топ-3 замыкает китайский Shacman (Shaanxi) SX3258 (151 проданный автомобиль).