Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли ретрансляционный спутник «Тяньлянь-2-02» для обеспечения связью своей космической станции с Землей. Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

«Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартовала с площадки космодрома Сичан и вывела на штатную орбиту второй спутник серии «Тяньлянь-2», — говорится в сообщении CASC.

Аппарат был выведен на орбиту 14 декабря в 00:09 по Пекинскому времени (13 декабря 20:09 по бакинскому).

Первый аппарат этой серии достиг штатной орбиты в марте 2019 года.

Спутники серии «Тяньлянь-2» выводятся на геосинхронную орбиту для пополнения одноименной группировки китайских ретрансляторов. Их основная задача – обеспечивать связь Национальной космической станции КНР и космических кораблей пилотируемых миссий «Шэньчжоу» с наземными центрами управления полетом. Кроме того, ретрансляторы дополняют работу телеметрических станций и наземных систем слежения за космическим пространством.

Ожидается, что сеть спутников «Тяньлянь-2», разработанных Китайской академией космических технологий (CAST), дополнит, а со временем и заменит «Тяньлянь-1», на данный момент состоящую из пяти аппаратов. (interfax.ru)