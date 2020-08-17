Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН

Китайские власти поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита «пятерки» стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, посвященного проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай будет вместе с другими странами отстаивать договоренности, которые были достигнуты по иранской ядерной сделке.

«Мы приветствуем инициативу Путина, касающуюся проведения онлайн-саммита по иранской проблеме, — рассказал он на регулярном брифинге. — Китай неизменно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и <…> готов усилить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами ради политического урегулирования иранского вопроса».

По словам дипломата, Пекин поддерживает позицию Москвы, которая на международной арене способствует снижению напряженности, связанной с Ираном. «Китай предпримет все возможные усилия, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке», — подытожил Чжао Лицзянь.(ТАСС)