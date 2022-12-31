Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявил, что Китай решительно несогласен с запланированными поставками США оружия «тайваньскому региону Китая». Об этом сообщает China.org.cn.

По словам Фэнлянь, запланированные продажи оружия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, особенно Коммюнике от 17 августа.

Поступая таким образом, Соединенные Штаты попустительствуют и поддерживают силы «независимости Тайваня» и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, отметила представитель КНР.

«Мы призываем Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, выполнить свое обязательство не поддерживать «независимость Тайваня» и прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с Тайванем», — сказал Чжу. Она добавила, что Соединенным Штатам следует осторожно подходить к тайваньскому вопросу.

Чжу также предупредила руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня, что любая попытка противостоять воссоединению путем наращивания военной мощи или сговора с внешними силами с целью достижения «независимости Тайваня» обречена на провал, отмечает издание.