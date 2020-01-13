Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана

Экономическое сотрудничество Китая с Ирана соответствует нормам международного права и не нарушает интересов других стран. Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий», — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые американские санкции, под которыми оказались и китайские предприятия.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция китайской стороны по этому вопросу четкая и ясная.

«Мы последовательно выступаем против односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, что постоянное применением и угроза применения санкций никоим образом не могут решить проблему», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Гэн Шуан добавил, что Китай выступает за урегулирование противоречий и разногласий между странами посредством диалога и переговоров.

| 2020-01-13T13:41:00+00:00 13 января 2020, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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