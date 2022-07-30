Китайская народно-освободительная армия начала учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня. Они проходят у берегов восточной провинции Фуцзянь. Она расположена через пролив от острова.

Как сообщает на своем cайте Управление морской безопасности городского уезда Пинтань, всем судам запрещено заходить в обозначенный район. Уточняется, что учения продлятся с 8:00 до 21:00 по местному времени.

Помимо этого сейчас в Китае проходят военные учения в Южно-Китайском море. Еще одни запланированы на начало августа.

Учения проводятся в преддверии празднования 95-й годовщины основания народно-освободительной армия Китая (НОАК). А также на фоне вероятного визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.