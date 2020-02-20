Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса

Китай экстренно поставил Японии, где осложняется эпидемиологическая ситуация, партию тестов для диагностирования коронавируса, следует из сообщения посольства КНР в Японии.
«Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. После многочисленных переговоров мы на днях предоставили Японскому национальному институту инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса», — говорится в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации в Японии и глубоко сочувствуют соседям.
| 2020-02-20T10:50:08+00:00 20 февраля 2020, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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