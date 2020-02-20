Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса

Китай экстренно поставил Японии, где осложняется эпидемиологическая ситуация, партию тестов для диагностирования коронавируса, следует из сообщения посольства КНР в Японии.
«Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. После многочисленных переговоров мы на днях предоставили Японскому национальному институту инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса», — говорится в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации в Японии и глубоко сочувствуют соседям.