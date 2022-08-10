Нормализация китайско-литовских отношений возможна при условии изменения Вильнюсом названия действующего в стране представительства Тайваня, заявил агентству BNS поверенный в делах Китая в Литве Цюй Байхуа.

«Изменений в отношениях наших стран, по мнению представительства, не происходит. Возможности вернуть в теперешней ситуации дипломатические отношения на прежний уровень нет. Для этого Литве прежде всего необходимо изменить название представительства Тайваня», — отметил он.

Литовско-китайские отношения переживают кризис, спровоцированный открытием в ноябре 2021 года в Вильнюсе представительства Тайваня. Китай отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу.