Китай резко раскритиковал Вашингтон за дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине и пообещал, что он заплатит за это. «Решение США является нарушением принципа отсутствия политики в спорте. США заплатят за свое ошибочное поведение. Их попытка помешать Играм на основании идеологических предрассудков, зиждущихся на лжи и слухах, лишь разоблачит их мрачные намерения», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник, 7 декабря.

Китайский представитель не уточнил, какие именно ответные меры примет его страна. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее обосновала решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине «геноцидом и преступлениями против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синцзяне», и другими нарушениями прав человека в КНР. В то же время Псаки подчеркнула, что бойкот не распространяется на американских спортсменов.

«Атлеты команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы будем на сто процентов поддерживать их и болеть за них из дома», — сказала она. Позднее Госдепартамент США пояснил, что дипперсонал США в Пекине все же будет присутствовать на Играх, чтобы «заверить наших атлетов, тренеров и лиц, связанных со сборной США, что те находятся в безопасности, но это будет нечто иное, чем официальное дипломатическое представительство». (DW)