Из-за сокращения поставок «Газпромом» Европа в этом году страдает от нехватки газа и поэтому закупает СПГ у кого только возможно и по любым ценам. Неожиданным помощником в борьбе с дефицитом оказался Китай.

Традиционно крупнейший покупатель СПГ в мире, Китай в этом году продает излишки СПГ, так как из-за слабого экономического роста спрос на газ в стране оказался низким, пишет Nikkei Asia. Это обеспечило дополнительное предложение на спотовом рынке, которым с охотой воспользовалась Европа.