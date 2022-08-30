Из-за сокращения поставок «Газпромом» Европа в этом году страдает от нехватки газа и поэтому закупает СПГ у кого только возможно и по любым ценам. Неожиданным помощником в борьбе с дефицитом оказался Китай.
Традиционно крупнейший покупатель СПГ в мире, Китай в этом году продает излишки СПГ, так как из-за слабого экономического роста спрос на газ в стране оказался низким, пишет Nikkei Asia. Это обеспечило дополнительное предложение на спотовом рынке, которым с охотой воспользовалась Европа.
О таких сделках, в частности, говорится в отчетности китайских компаний. Крупный СПГ-трейдер JOVO Group недавно сообщил, что перепродал танкер с СПГ европейскому покупателю. Представители одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны Sinopec еще в апреле на телеконференции с аналитиками говорили, что компания поставляет излишки СПГ на мировой рынок.
По сообщениям китайских СМИ, Sinopec продала 45 танкеров с СПГ, это около 3,15 млн т. (moscowtimes.ru)