«Украина получила в Международном суде ООН в Гааге все, что просила. Его решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии». Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в среду, 16 марта.

«Только что по иску Украины Международный суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине. Также суд приказал остановить любое продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины. Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили», – сообщил министр.

Кулеба отметил, что решение суда важно, поскольку на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия этой страны должна прекратиться. 13 судей поддержали решение, против были только двое (Россия и Китай).

«Это мощный результат, придающий вес решению», – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права: оно станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии.

«Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продолжится, но ответственность России неизбежна», – подчеркнул глава МИД.

Кулеба констатировал, что на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций, добавив, что не сомневается, что и здесь Украина победит, и в конечном итоге деньгами Россия также заплатит.