Китай отправил Пакистану гуманитарную помощь в виде вакцины от COVID-19

Он добавил, что сейчас Китай готовит отправку гуманитарной помощи в виде вакцины еще 13 развивающимся странам, в том числе Брунею, Непалу, Филиппинам, Мьянме, Камбодже, Лаосу, Шри-Ланке, Монголии, Палестине, Белоруссии и Зимбабве.

Далее планируется оказание помощи 38 развивающимся странам, которым нужна помощь. «Мы также принимаем активное участие в механизме ВОЗ COVAX, предоставляем вакцину развивающимся странам», — добавил китайский дипломат.(РИА Новости)