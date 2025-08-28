Турция готова оказать помощь Пакистану в ликвидации последствий наводнений, которые наблюдаются в последние дни в различных регионах страны.

Об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети Х по итогам телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Шариф отметил, что Эрдоган подтвердил готовность Турции оказать помощь в спасательных операциях.

«Народ Пакистана всегда будет помнить о поддержке турецкого народа», — подчеркнул пакистанский премьер.

Стороны также подтвердили намерение укреплять исторически теплые и братские связи между двумя государствами.

Шариф добавил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Турции на полях предстоящего саммита ШОС в Тяньцзине.