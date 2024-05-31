Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России.

б этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — сообщили четыре источника. Пекин отклонил приглашение, потому что условия для участия не были выполнены.

Саммит по урегулированию конфликта в Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Нейтральное правительство Швейцарии стремится к тому, чтобы на саммите присутствовало большое количество людей из разных уголков мира. На него пригласили делегации 160 стран. России в их числе нет.