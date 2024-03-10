Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Прагу, чтобы принять участие в запланированной на 12 марта международной конференции, которая посвящена 25-летию вступления Чехии в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

Экс-президент прибыл по приглашению президента республики Петра Павела. Кроме этого ожидается участие экс-генерального секретаря НАТО лорда Джорджа Робертсона.

Конференция под названием «Наша безопасность не является несомненностью» должна состояться в Пражском граде. В ней примут участие высшие чешские руководители.

Клинтон занимал президентский пост в США с 1993 по 2001 год.