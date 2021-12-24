Китай осудил в пятницу принятие в США закона об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«Китай осуждает и решительно отвергает принятие в США так называемого закона о предотвращении принудительного труда уйгуров и призывает Соединенные Штаты немедленно исправить эту ошибку», — говорится в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.

Этот закон, подчеркивается в заявлении, «злонамеренно чернит» ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, не принимая во внимание «факты и правду». США тем самым, говорится далее, «серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения».

Пекин также расценил принятие Вашингтоном закона в отношении Синьцзяна как «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».