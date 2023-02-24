Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. Соответствующий документ был размещен в пятницу на сайте МИД КНР.

План урегулирования, предложенный китайской стороной, включают в себя 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня и боевых действий.