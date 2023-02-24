Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. Соответствующий документ был размещен в пятницу на сайте МИД КНР.
План урегулирования, предложенный китайской стороной, включают в себя 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня и боевых действий.
- «Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий».
- «Необходимо начать мирные переговоры. Диалог и переговоры — это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».
- «Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена усилением или даже расширением военных блоков. Необходимо считаться и надлежащим образом урегулировать законные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран».
- «Необходимо урегулировать гуманитарный кризис. Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие смягчению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны проводиться в соответствии с принципами нейтралитета и беспристрастности, чтобы предотвратить политизацию гуманитарных вопросов».
- «Необходимо увеличить гуманитарную помощь в соответствующие районы, улучшить гуманитарную обстановку, обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, предотвратить разрастание масштабов гуманитарного кризиса».
- «Необходимо обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных. <…> Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной, все стороны должны создать еще более благоприятные условия для этого». Подчеркивается, что стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать атак на гражданских лиц и объекты гражданского назначения, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также защищать основные права военнопленных.
- «Обеспечить экспорт зерна. Все стороны должны в сбалансированной, всеобъемлющей и эффективной форме исполнять подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН соглашение о транспортировке зерна через Черное море и поддерживать ту важную роль, которую в этом отношении играет ООН».
- «Необходимо снизить стратегические риски. Ядерное оружие не должно применяться, ядерная война не должна быть развязана. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия, предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса». Подчеркивается что необходимо поддерживать безопасность атомных электростанций. «Китай выступает решительно против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Мы призываем все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, решительно избегать ядерных аварий из-за человеческого фактора».
- «Остановить односторонние санкции. Односторонние санкции и оказание сильного давления не только не способны урегулировать проблему, но и создают новые проблемы. Выступаем против введения любых односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН».
- «Китай выступает против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах».
- «Необходимо обеспечить стабильность цепочек производства и цепочек поставок. Все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему, выступать против политизации мировой экономики, а также превращения ее в инструмент и в оружие». Подчеркивается, что необходимо работать сообща, чтобы смягчить последствия кризиса и предотвратить его воздействие на международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспорта.
- «Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликта. Китай в этой связи также готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль».(TASS)