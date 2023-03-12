Китай обошел Россию в разработке гиперзвукового оружия и мог развернуть свои комплексы, способные поражать базы США в Тихом океане, заявил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер, передает Bloomberg.

«Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем», — сказал Фрейстлер.

По его словам, резкий скачок в развитии обычных и ядерных гиперзвуковых ракет был обеспечен за счет интенсивных, целенаправленных инвестиций и практики. Фрейстлер отметил, что Китай продолжает работать над межконтинентальной баллистической ракетой с гиперзвуковой планирующей боеголовкой — в июле 2021 года испытания показали, что это оружие способно обогнуть земной шар.

Представитель разведки также сослался на заявление Академии аэродинамики Китая о том, что у них есть как минимум три аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 махов, в то время как Россия обладает тремя боевыми системами, в том числе орудием морского базирования со скоростью 8 махов.

США еще не объявили о введении в эксплуатацию своего гиперзвукового оружия, однако вкладывают большие средства, чтобы сократить отставание от Москвы и Пекина. ВВС, флот и армия разрабатывают отдельные системы. 9 декабря прошлого года США впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Он превысил скорость звука более чем в пять раз, полностью выполнил план полета и самоликвидировался. (moscowtimes.ru)