Китай окажет содействие США в эвакуации сотрудников генконсульства в Ухане

Правительство Китая окажет помощь США в эвакуации сотрудников американского генконсульства из охваченного эпидемией коронавируса нового типа города Уханя. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

«В настоящее время американская сторона внесла предложение вывезти сотрудников генерального консульства США в Ухане на родину. В соответствии с международной практикой Китай, учитывая правила эпидемиологической защиты, примет необходимые меры и окажет содействие и помощь», — указала дипломат.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Госдепартамент заявил о планах эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане на родину. Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. 28 января спецборт из Китая должен прибыть в Сан-Франциско.

Город Ухань с 23 января фактически находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты.(ТАСС)