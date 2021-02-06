Китай одобрил для широкого применения вакцину от компании Sinovac Biotech

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для повсеместного применения инактивированную вакцину от коронавируса нового типа китайской компании Sinovac Biotech. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте регулятора.

В нем уточняется, что власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок на рынок соответствующего препарата. Прежде эта вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска — врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

В прошлом году Sinovac Biotech, базирующаяся в Пекине, объявила о привлечении инвестиций в размере более 500 млн долларов США для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже превысило 31,23 млн.