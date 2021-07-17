Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к «мировому господству».

Как передает CNBC, об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии.

По его мнению, Пекин собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы.

Он считает, что Поднебесная «крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании».

Против Дункана Смита Пекин ранее ввел санкции из-за заявлений в адрес страны.

Поводом для столь резкого высказывания парламентария стала ситуация с покупкой британской компании Newport Wafer Fab. Это крупнейший среди производителей чипов в Великобритании игрок.

О намерении купить британскую компанию 5 июля сообщила Nexperia. Производство работает в Нидерландах, но принадлежит китайским собственникам. В правительстве Британии сначала анонсировали расследование этой сделки из соображений, связанных с вопросами национальной безопасности. Но позднее отметили, что не планируют вмешиваться в ситуацию.