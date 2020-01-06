Китай назвал США главной причиной кризиса ядерной сделки по Ирану

Односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана — главная причина кризиса вокруг соглашения. Об этом в понедельник, 6 января, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

«Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международного права и международных обязательств, оказание крайнего давления на Иран, а также препятствование выполнения договора другими сторонами являются главной причиной напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана», — цитирует его «РИА Новости».

Также Шуан отметил, что, несмотря на «внешние факторы», спровоцировавшие Иран отказаться от ограничений по ядерной сделке, страна проявила сдержанность и выразила волю «в полной мере выполнять соглашение».

5 января Иран сообщил, что отказывается от последнего ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг. Это произошло после убийства генерала Касема Сулеймани.

В ноябре Тегеран заявил о начале четвертого этапа сокращения обязательств по СВПД. Он начался с газификации центрифуг на объекте в Фордо, что запрещено сделкой.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из сделки в 2018 году и начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций (aif.ru)