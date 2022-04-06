Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что если США хотят урегулирования ситуации на Украине, то Вашингтон должен перестать вводить санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.