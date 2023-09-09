Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане.

Как передает # со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли.

В рамках подписанного меморандума, китайская сторона выделит свыше 190 млн долларов на реализацию 14 проектов в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.

«Китайская сторона высоко оценила реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, и выразила готовность к дальнейшей интенсификации взаимодействия в реализации социально-значимых проектов», — говорится в сообщении.