Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести количество имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на неназванные китайские источники.

По их сведениям, план наращивания ядерного потенциала, разработанный Народно-освободительной армией Китая (НОАК), уже одобрил председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что такой шаг в том числе связан с обострением отношений с США и напряженной ситуацией вокруг Тайваня.

Ожидается, что увеличение количества ядерных боеголовок пройдет в два этапа. Сначала, к 100-летию основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550. К 2035 году арсенал предполагается расширить до 900 единиц.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в одном из своих последних докладов отмечал, что все страны «ядерного клуба» (Россия, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, США и Франция — прим. ТАСС) активно развивают программы, связанные с ядерным оружием. При этом, согласно прогнозу института, в ближайшее десятилетие количество ядерного оружия в мире может вырасти, несмотря на то, что в январе 2022 года общее число ядерных боеголовок в мире составляло 12 705 единиц против 13 080 в январе 2021 года.

Согласно данным СИПРИ, КНР по количеству ядерных боеголовок (350) занимает третье место в мире после РФ и США.