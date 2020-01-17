Китай на неделю закроет границу с Кыргызстаном из-за праздников

Китай на неделю с 24 по 30 января закроет границу с Кыргызстаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе кыргызской Государственной погранслужбы (ГПС).
«Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке госграницы с 24 по 30 января временно закроют», — заявили в пресс-службе.
Как уточнили в ГПС, границу закроют по инициативе китайской стороны в связи с празднованием там национального праздника весны — китайского Нового года. «Пропуск лиц возобновится 31 января», — подчеркнули в пресс-службе.(РИА Новости)