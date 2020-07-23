Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду в ответ на шаги Вашингтона

Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) в ответ на действия Вашингтона, потребовавшего свернуть деятельность китайской дипмиссии в Хьюстоне. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Ранее Пекин предупредил, что примет «решительные контрмеры», если США не откажутся от своего требования.

В общей сложности Соединенные Штаты имеют в материковом Китае пять генконсульств: в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане, а также крупную дипмиссию в Гонконге.

Как отмечает газета, изначально обсуждалась возможность закрытия консульского представительства США в Ухане (провинция Хубэй). Однако этот шаг, по мнению аналитиков, не возымеет серьезного эффекта с учетом того, что американская сторона уже эвакуировала из этого города свой персонал после пандемии коронавируса. Поэтому закрытие диппредставительства в Чэнду, действующего с 1985 года, видится более болезненным шагом для двусторонних отношений, поясняет издание.(ТАСС)