Конфликт в Украине не стоит затягивать во избежание эскалации, заявил в интервью СNN экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

«Я бы предостерег от того, чтобы позволить боевым действиям тянуться бесконечно. Потому что тогда это стало бы похоже на Первую мировую войну, что привело бы к эскалации», — сказал он.

Киссинджер заявил, что ситуацию в Украине можно разрешить путем переговоров . Он выразил надежду, что странам НАТО удастся договориться о том, какого результата они хотят добиться в ходе переговорного процесса.