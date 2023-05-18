Украину необходимо принять в НАТО, чтобы сдержать ее от территориальных претензий к России, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Основной задачей Запада является не только завершить текущую войну, но и не создавать предпосылок для следующего витка противостояния между Москвой и Киевом, отметил 99-летний Кисинджер в интервью The Economist.

По его мнению, при любом варианте мирного соглашения Россия оставит за собой Севастополь, в котором базируется Черноморский флот. Однако Украину не удовлетворит то, что Россия потеряет лишь часть территориальных приобретений с 2014 года. Это станет фактором для возобновления конфликта, подчеркнул экс-глава Госдепа, занимавший эту должность в 1970-е в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

«То, что сейчас говорят европейцы [о перспективах Украины в альянсе], на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: «Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованны. И поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое современное оружие»», — пояснил Киссинджер.

При этом он назвал Украину «самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе». В этой связи Киссинджер предлагает принять Украину в НАТО, чтобы одновременно защитить ее и сдержать. Также он заявил о необходимости инициировать сближение Европы с Россией для создания стабильной границы в восточной части региона.

Поражение России в войне может создать вакуум власти в Центральной Азии, который рискует заполниться «гражданской войной сирийского типа», предупредил Киссинджер. Поэтому Китай, по его мнению, заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны в Украине невредимой.

В то же время между Москвой и Пекином есть инстинктивное недоверие друг к другу. «Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о России», — отметил бывший госсекретарь.

Участие Китая в урегулировании конфликта он также объяснил национальными интересами страны. «Китай делает это отчасти потому, что не хочет конфликтовать с Соединенными Штатами. Они создают свой собственный мировой порядок, насколько это в их силах», — отметил Киссинджер. При этом он допустил, что Пекин одобрит вступление Украины в НАТО.

Киев подал заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако между странами альянса есть консенсус о том, что пока Украине официально не будут предлагать членство, писала Washington Post со ссылкой на источники. Одновременно с этим государства, входящие в военный блок, хотят демонстрировать «ощутимую поддержку Украины» и сохранять политику «открытых дверей». (moscowtimes.ru)