Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит санкционный курс против России и поддержку Украины, передает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании парламента, он заявил, что ситуация в Украине вошла в новую фазу после того, как в РФ объявили о частичной мобилизации и присоединении к стране четырех регионов. Эти действия, утверждает Кисида, пошатнули основы международного порядка. Он выразил опасения по поводу того, что аналогичная ситуация может произойти и в Азиатском регионе, и подчеркнул необходимость в укреплении обороноспособности японских территориальных вод и воздушного пространства страны.