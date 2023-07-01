Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в кишиневском аэропорту, на родине совершил похищение человека и скрывался от следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру Таджикистана.

По имеющейся информации, 23 июня в Душанбе было осуществлено похищение первого заместителя председателя «Ориенбанка» Шухрата Исматуллоева. В ходе следствия было установлено, что одним из членов организованной группы преступников был Рустам Ашуров, который через Турцию бежал в Молдову, чтобы затем скрыться в странах Европейского Союза.

Как сообщила генеральная прокуратура Таджикистана, Ашуров при попытке задержать его в аэропорту Кишинева завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух молдавских силовиков и ранив одного пассажира, а затем взял в заложники несколько человек. Была проведена специальная операция, в ходе которой преступник был ранен и задержан.