Киргизия ввела временный запрет на въезд иностранцев

Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан. Об этом объявила во вторник в Бишкеке вице-премьер Алтынай Омурбекова.

«Вводится временный запрет в связи с угрозой коронавируса на въезд граждан иностранных государств», — сказала она. По ее словам, подобные шаги предпринимают многие страны мира, и Киргизия не является исключением.

«Мы обязаны были принять такие профилактические меры», — пояснила вице-премьер. При этом, заверила она, данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.(ТАСС)

| 2020-03-17T10:16:31+00:00 17 марта 2020, 11:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss