Киргизия ввела временный запрет на въезд иностранцев

Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан. Об этом объявила во вторник в Бишкеке вице-премьер Алтынай Омурбекова.

«Вводится временный запрет в связи с угрозой коронавируса на въезд граждан иностранных государств», — сказала она. По ее словам, подобные шаги предпринимают многие страны мира, и Киргизия не является исключением.

«Мы обязаны были принять такие профилактические меры», — пояснила вице-премьер. При этом, заверила она, данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.(ТАСС)