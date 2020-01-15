Киргизия и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах

“Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках «Самаркандек» и «Кок-Таш», — заявили в пресс-службе.