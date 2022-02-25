Азербайджанское Телевидение подготовило 3 художественно-документальных фильма к 30-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили # в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV, один из этих фильмов посвящен Национальному Герою Аллахверди Багирову. Второй фильм построен на событиях, свидетелем которых был Реза Дегати, прибывший в Азербайджан после Ходжалинской трагедии.

Третий фильм повествует о трагедии, которую пережила жительница Ходжалы.

Художественно-документальный фильм, посвященный А.Багирову, называется «Аллахверди». В нём отражается героический боевой путь, пройденный Багировым во время Первой Карабахской войны.

В 1992-ом году после Ходжалинской трагедии он смог спасти от плена около 1500 азербайджанцев и добиться их возвращения на родину.

В фильме своими воспоминаниями об Аллахверди Багирове делятся члены его семьи и боевые друзья, а также женщина, спасенная им от армянского плена.

Автор сценария и режиссер фильма Эльвин Мирзоев, оператор Эльшан Бадалов, продюсер Фатима Азимова, руководитель проекта Эльчин Мусаоглу.

Фильм AzTV, посвященный Реза Дегати, называется «Говорящие фотографии» («Danışan fotolar»).

Услышав весть о совершенном в Ходжалы геноциде, фотокорреспондент незамедлительно прилетел в Азербайджан, и с трудом доехав до Агдама встретился там с ходжалинцами.

Дегати участвовал в процессе обмена пленными и убитыми, запечатлевая увиденное на фотоленту. Фотокорреспондент в деталях рассказывает о событиях, свидетелем которых стал.

В документальном фильме большое место уделено также интервью с людьми, пережившими ужасы ходжалинского геноцида — Назили Мамишевой, Фамилем Салаховым, Валехом Гусейновым и другими.

Режиссер-постановщик фильма Эльнур Мамедов, автор сценария Афаг Ахмедова, оператор-постановщик Джавид Алиев, режиссер монтажа Зураб Салманоглу.

Следующий фильм под названием «Подвал» («Zirzəmi») рассказывает о трагической истории жительницы Ходжалы Мехрибан Бекировой. Следующий фильм под названием «Подвал» («Zirzəmi») рассказывает о трагической истории жительницы Ходжалы Мехрибан Бекировой.

В день ходжалинской трагедии Мехрибан вместе с другими жителями, главным образом женщинами, детьми и стариками, пряталась от нападения армян в подвале. К тому времени у Мехрибан было трое малолетних детей, а четвертого ребенка – девочку она родила прямо в подвале. В тот же день её вместе с другими жителями села выволокли из подвала и захватили в плен армяне. С четыремя детьми на руках несчастная, избитая до полусмерти женщина не заметила, как новорожденная девочка выскользнула из одеяла и упала в снег. Ребенка обнаружила и подобрала русская журналистка, следовавшая за пленными. Вернув девочку матери, она написала статью о Мехрибан, которая вызвала большой общественный резонанс, и добилась её освобождения из плена.

Автор сценария фильма Лейла Кадырзаде, режиссер-постановщик Заур Зейнал, оператор-постановщик Акшин Рзаев, продюсер Мамедгусейн Мехтизаде, руководитель проекта Гамид Асадзаде.

Все три фильма будут показаны 26-го февраля по AzTV и в кинотеатре «Park Cinema», расположенном в торговом центре «Park Bulvar».

Фильм «Аллахверди» будет показан в «Park Cinema» в 15:50, 17:50, 19:50.

«Говорящие фотографии» («Danışan fotolar»), будет демонстрироваться в 15:10, 17:10 и в 19:10.

Те, кто хочет посмотреть фильм «Подвал» («Zirzəmi»), могут подойти в «Park Cinema» к 14:30-ти, 16:30-ти и к 18:30-ти.

Вход на сеансы бесплатный.

Справедливость Ходжалы!