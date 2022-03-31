Киноакадемия США заявила о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Уилла Смита после скандала на церемонии вручения премии «Оскар», где актер ударил ведущего Криса Рока за шутку о жене. Об этом сообщает Ленту.ru.

«Совет управляющих сегодня инициировал дисциплинарное разбирательство против господина Смита за нарушение стандартов поведения Академии, в том числе неуместный физический контакт, оскорбительное или угрожающее поведение», — заявили в Академии.

Отмечается, что актера попросили покинуть церемонию, однако тот отказался, это стало непредвиденным событием.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Комик отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от выпадения волос. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил стендапера по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.