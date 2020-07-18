Ким Кардашьян встала на колени из-за «азербайджанской агрессии»

После неудавшейся провокации на армяно-азербайджанской границе, предпринятой армянскими военнослужащими в Товузском направлении 12 июля, вся Армения пребывает в унынии. Впрочем, слово «уныние» в данном контексте не очень подходит, и более приемлемым являются определения «страх и паника». Собиравшиеся с наскока захватить позиции азербайджанских воинов, армянские «вояки» через пару часов осознали, что совершили трагическую ошибку.

Они не только были отброшены назад, но и в последствии не досчитались около сотни своих солдат и офицеров. Безумная авантюра потерпела полный крах.

Думается, что с самого начала армянская провокация преследовала, по меньшей мере, две цели. Во-первых, хоть как-то улучшить катастрофически падающий рейтинг «революционера всех времен и народов» Никола Пашиняна. Во-вторых, в случае неудачи (что собственно мы и увидели) обратиться в ОДКБ, членом которой является Армения, за помощью в борьбе с «азербайджанским агрессором».

«Блестящая» задумка военно-политического руководства Армении потерпела фиаско по обоим пунктам. Как уже отмечалось выше, враг понес тяжелые потери, а ОДКБ, с членами-странами которой у Азербайджана прекрасные отношения, показала Еревану большую конфигурацию из трех пальцев. Одним словом, Армении не удалось вовлечь страны ОДКБ в свою грязную провокацию.

Никакие мольбы, увещевания Пашиняна никак не отразились на позиции стран ОДКБ. После этого армянам пришлось выть в ином направлении. Те или иные военные эксперты призывали международное сообщество, в частности ООН, повлиять на Азербайджан. Удивительная наглость — умолять организацию, чьи резолюции на протяжении почти 30 лет игнорируются Арменией.

И вот в ряду униженно просящих мир армян, чья агрессия не удалась, прибыло. На сей раз на коленях к своим поклонникам обратилась гордость армянской нации, американская порнозвезда Ким Кардашьян. Правда, стоять на коленях для Ким – дело привычное, но на этот раз она приняла эту позу исключительно из патриотических соображений.

Так, она написала в Инстаграмм следующее «историческое» воззвание:

«Я хочу рассказать всем, кто возможно еще не знает, что происходит в Армении, чтобы вы могли оказать свою поддержку.

Она в частности отметила, что в условиях нынешней эпидемии Азербайджан, игнорируя призыв ООН к прекращению военных действий по всему миру, напал на Армению.

Международное сообщество должно уделить внимание и вмешаться и, используя политические и дипломатические средства, предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности и человеческие жертвы. Я с Арменией, и я молюсь за тех, кто вовлечен на границе в эту эскалацию. Я призываю к мирному урегулированию ситуации в этот сложный период распространения пандемии коронавируса.

Я прошу вас, обратитесь к вашим сенаторам и к членам Палаты представителей».

Как видим, слова Кардашьян являются ничем иным, как клише заштатных армянских пропагандистов. Мы понимаем, что у Ким мозгов в нижних полушариях больше, чем в верхних (хотя стоит признать, работает она головой весьма успешно), но даже она должна понимать весь этот абсурд.

Азербайджану нет смысла нападать на Армению. Баку преследует единственную цель – освободить свои оккупированные земли. Впрочем, если армянские политики этого не понимают (или не хотят понять), то что взять с Кардашьян.

А вот с обращением к своим поклонникам Кардашьян поспешила. Вряд ли, она сможет уговорить всех своих фанатов, даже при всем своем умении и опыте, последовать ее просьбе. Их чересчур много…