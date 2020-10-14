Ким Чен Ын посетил пострадавший от тайфуна район и ознакомился с восстановительными работами

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил пострадавший от тайфуна район провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, где ознакомился с проводимыми там восстановительными работами. Об этом в среду сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе осмотра лидер КНДР «поручил принять последовательные меры по обеспечению пострадавших людей, размещенных по общественным зданиям и частным квартирам, питанием и предметами первой необходимости», — говорится в сообщении агентства. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что качество отремонтированных в регионе сооружений находится на высоком уровне, и «похвалил умение мобилизованных на строительство военнослужащих».

9 сентября ЦТАК сообщило, что удар тайфуна привел к повреждению около 2 тыс. домов в провинции Хамгён-Намдо. Обильные ливни и шквалистый ветер также повредили мосты, автомобильные и железные дороги в этом регионе.