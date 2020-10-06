Ким Чен Ын объявил «80-дневный бой» для достижения целей развития КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о начале периода форсированного развития страны, который, как ожидается, позволит до конца года сделать мощный рывок для достижения экономических и других целей. Как сообщило во вторник информационное агентство ЦТАК, об этом лидер государства заявил на состоявшемся накануне совещании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

«На заседании в качестве первого пункта повестки обсуждался вопрос об успешной подготовке к восьмому съезду путем проведения динамичного 80-дневного боя с участием всей партии, всей страны и всего народа», — говорится в сообщении.

Кроме того, на пленуме было принято решение «прославить 75-ю годовщину основания ТПК», которая будет отмечаться 10 октября, как «великий праздник победы и прогресса, с гордостью завершить борьбу этого года в приподнятом настроении и встретить VIII съезд партии с большим политическим энтузиазмом и трудовыми подвигами», отмечается в тексте.

Ранее было принято решение провести VIII съезд ТПК в январе 2021 года.(ТАСС)