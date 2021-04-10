Ким Чен Ын казнил министра, работой которого остался недоволен

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о казни в отношении одного из министров образования из-за того, что его ведомство не достигло необходимых показателей. Об этом сообщает Mirror.

Так, здесь речь идет о выполнении условий «Закона о дистанционном образовании». Это, в свою очередь, снижает темпы внедрения «политики дистанционного обучения».

Кроме того, по данным СМИ, на решение повлияло то, что сотрудники министерства мало отвечали на видеозвонки.

При этом в рамках проведенного в Министерстве высшего образования расследования стало известно, что подчиненные казненного выступали с критикой «политики правительства».

Таблоид уточняет, что управление министерством «реорганизовали» после казни и провели назначение нового чиновника.