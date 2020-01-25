Километровый астероид приближается к Земле

Астероид «163373» диаметром около 900 метров пролетит мимо Земли 15 февраля, сообщает NASA.

Ученые отмечают, что небесный «пришелец» приблизится к Земле на минимальное расстояние, в 15 раз превышающее расстояние между нашей планетой и Луной.

Открытый в октябре 1995 года астероид относится группе пересекающих орбиту Земли астероидов (группа «Апполонов»). По этой причине ученые относят их к потенциально опасным.

По данным астрономов, в следующий раз астероид пролетит рядом с нашей планетой в 2075 году.