Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе отправился в Киев и лично просил президента Владимира Зеленского принять меры, чтобы вернуть Саакашвили на Украину, сообщили сегодня украинские СМИ.

«Он меня выслушал и сказал, что будет говорить по телефону по этому поводу», – цитируют Кикабидзе СМИ.

Знаменитый «Мимино» уже много лет занимает жесткую позицию в отношении России и открыто поддерживает оппозицию в Грузии.

На последних парламентских выборах 83-летний Вахтанг Какабидзе был первым номером в списке главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую много лет назад создал Саакашвили.

С Зеленским Кикабидзе встречается не первый раз. Несколько месяцев назад президент Украины вручил грузинскому певцу Орден Ярослава Мудрого V степени. (Спутник-Грузия)